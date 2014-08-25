Предприниматели разместили миллион предложений на портале поставщиков

Фото: market.zakupki.mos.ru
На московском портале поставщиков размещено более миллиона оферт, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. В ведомстве отметили, что меньше чем за год количество зарегистрированных на портале предпринимателей выросло в 109 раз и достигло 24 тысяч.
"Это говорит о том, что бизнес доверяет этому инструменту, видит в его использовании реальные эффекты", - отметил глава департамента Геннадий Дегтев.
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С начала работы ресурса заказчики заключили там более 350 тысяч контрактов на сумму более 22 миллиардов рублей. Больше половины этих сделок - 160 тысяч контрактов были заключены с представителями малого бизнеса.
Дегтев также отметил, что в последнее время на портале стали появляться производители из других регионов, в том числе из Подмосковья, которые могут конкурировать по цене с московскими компаниями. За полгода их число выросло 3 до 9 процентов.
портал поставщиковПортал поставщиков был запущен в ноябре 2013 года. Это площадка, где размещаются оферты поставщиков и конкурсы и аукционы госструктур. Заказчики могут сравнить цены и выбрать наиболее подходящее предложение. На портале можно провести весь процесс заключения договора в электронной форме.
Здесь публикуются предложения "малого объема" - до 100 тысяч рублей. Если сумма больше, ведомства дублируют аукцион или конкурс на портале госзакупок.
В будущем портал поставщиков будет доступен и для коммерческих компаний, которые смогут там заключать сделки между собой, но для этого им понадобится электронная подпись.
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