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Бизнес

25 августа 2014, 15:00

Предприниматели разместили миллион предложений на портале поставщиков

аукционы конкурсы бизнес торги экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения портал поставщиков

Фото: market.zakupki.mos.ru

На московском портале поставщиков размещено более миллиона оферт, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. В ведомстве отметили, что меньше чем за год количество зарегистрированных на портале предпринимателей выросло в 109 раз и достигло 24 тысяч.

"Это говорит о том, что бизнес доверяет этому инструменту, видит в его использовании реальные эффекты", - отметил глава департамента Геннадий Дегтев.

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С начала работы ресурса заказчики заключили там более 350 тысяч контрактов на сумму более 22 миллиардов рублей. Больше половины этих сделок - 160 тысяч контрактов были заключены с представителями малого бизнеса.

Дегтев также отметил, что в последнее время на портале стали появляться производители из других регионов, в том числе из Подмосковья, которые могут конкурировать по цене с московскими компаниями. За полгода их число выросло 3 до 9 процентов.

портал поставщиков

Портал поставщиков был запущен в ноябре 2013 года. Это площадка, где размещаются оферты поставщиков и конкурсы и аукционы госструктур. Заказчики могут сравнить цены и выбрать наиболее подходящее предложение. На портале можно провести весь процесс заключения договора в электронной форме.

Здесь публикуются предложения "малого объема" - до 100 тысяч рублей. Если сумма больше, ведомства дублируют аукцион или конкурс на портале госзакупок.

В будущем портал поставщиков будет доступен и для коммерческих компаний, которые смогут там заключать сделки между собой, но для этого им понадобится электронная подпись.

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