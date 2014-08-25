Предприниматели разместили миллион предложений на портале поставщиков

Фото: market.zakupki.mos.ru

На московском портале поставщиков размещено более миллиона оферт, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. В ведомстве отметили, что меньше чем за год количество зарегистрированных на портале предпринимателей выросло в 109 раз и достигло 24 тысяч.

"Это говорит о том, что бизнес доверяет этому инструменту, видит в его использовании реальные эффекты", - отметил глава департамента Геннадий Дегтев.

С начала работы ресурса заказчики заключили там более 350 тысяч контрактов на сумму более 22 миллиардов рублей. Больше половины этих сделок - 160 тысяч контрактов были заключены с представителями малого бизнеса.

Дегтев также отметил, что в последнее время на портале стали появляться производители из других регионов, в том числе из Подмосковья, которые могут конкурировать по цене с московскими компаниями. За полгода их число выросло 3 до 9 процентов.