Власти выставят на торги нежилые здания на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

26 февраля департамент города Москвы по конкурентной политике проведет выездную презентацию (Road Show) объектов нежилого фонда, расположенных на территории Юго-Западного округа столицы.

Специалисты расскажут собравшимся какие объекты город реализует на Единой торговой площадке, как подобрать и осмотреть объект, ознакомиться с конкурсной документацией и приобрести его на правах аренды или в собственность для организации бизнеса.

Участникам представят объекты Юго-Западного округа, выставленные на торги, а также дадут разъяснения о порядке и условиях участия в аукционах.

В ходе мероприятия расскажут, в частности, о четырех земельных участках, где предполагается построить физкультурно-оздоровительный центр, автостоянку, клинико-диагностический центр и другое. Всего на Road Show представят 33 объекта.