Москва впервые продала часть Гостиного двора

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

На аукционе продан принадлежащий Москве 49-процентный пакет акций ОАО "Ильинское подворье", сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Напомним, впервые акции "Ильинского подворья" власти города планировали продать в декабре 2011 года, но торги были перенесены на весну 2012 года. В 2013 году город хотел отказаться от приватизации Гостиного двора и передать его в управление департаменту культуры столицы.

В открытых торгах участвовали две компании. Победителем стало ОАО "Премьер Инвест", предложившее за лот 618,5 миллионов рублей.

При этом цена первоначального предложения составляла 1,237 миллиарда рублей с возможным шагом понижения цены на 61,85 миллиона рублей, но не более 50 процентов от первоначальной цены.

По словам, главы департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева проданный участок Гостиного двора "имеет огромный потенциал".

"В лице бизнеса Москва надеется получить грамотного управленца этим активом", - добавил он.

В собственности "Ильинского подворья" находится более 15 тысяч кв. метров площади Гостиного двора, расположенного на улице Ильинка, дом 4 и являющегося историческим памятником, общая площадь Гостиного двора - 82 тысячи квадратных метров. Согласно уставу, общество занимается проведением работ по созданию и обустройству в Гостином дворе бизнес-центра с гостиницей. Ожидается, что в 2015 году здесь будет открыт отель Accor-MGallery.

Инвесторы считают, что расположение объекта идеально подходит для размещения там гостиницы, в том числе и отеля класса "люкс".

Гостиный двор был построен в 1830 году архитектором Осипом Бове. В 90-е годы прошлого века комплекс реконструировали, и с той поры он используется для торгово-выставочных целей.