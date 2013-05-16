МОЭК уйдет с молотка за сто миллиардов рублей

Здание МОЭК. Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент городского имущества подписал распоряжение о продаже на аукционе имущественного комплекса Московской объединенной энергетической компании. 89% акций организации будет выставлено на торги единым лотом с движимым и недвижимым имуществом, которое МОЭК арендует у города.

Начальная стоимость объекта приватизации составила 98 620 412 019 рублей без учета НДС, а шаг аукциона - около пяти миллиардов рублей. В ближайшее время будет названа дата проведения торгов.

Как ранее писало издание M24.ru, решение о продаже акций было принято, чтобы привлечь эффективного собственника, так как в настоящее время предприятие является убыточным. При этом город сможет контролировать деятельность предприятия через тарифную политику.

Глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников также сообщал, что приватизация компании никак не скажется на тарифах.

Акции общества оценили в 91,7 миллирдов рублей без НДС, а движимое и недвижимое имущество - в 6,9 миллиардов.

Московская объединенная энергетическая компания обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья. Деятельность организации охватывает производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, а также генерацию электрической энергии. Штат компании насчитывает более 23 тысяч сотрудников.

В эксплуатации компании МОЭК находится более 16 тысяч километров тепловых сетей, 226 тепловых станций и 8 объектов производства электрической энергии. Компания обеспечивает теплом и горячей водой более 70 тысяч зданий, из которых 32,5 тысячи - жилые дома.