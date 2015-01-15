На аукционе продадут сто процентов акций "Московской аптеки"

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Все акции сети "Московская аптека" продадут с аукциона 12 февраля, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политики.

Заявки инвесторов об участии в тендере принимаются до 22 января. Начальная стоимость около 1,2 миллиона штук обыкновенных именных акций составляет почти полмиллиарда рублей. Размер уставного капитала предприятия – порядка 285 миллионов рублей.

"Московская аптека" – активно развивающаяся столичная сеть аптек. На данный момент единственным акционером компании является департамент имущества Москвы. На сегодняшний день профиль деятельности этой организации – управление аптечными активами, а также способствование развитию аптечного рынка города Москвы.

В собственности "Московской аптеки" находятся два помещения в Южном и Восточном административных округах. Первый объект площадью 228 квадратных метров располагается на Варшавском шоссе. Второе помещение площадью почти 359 "квадратов" находится на 16-й Парковой улице. Также "Московская аптека" арендует помещение в 123 квадратных метров в Северо-Западном округе на улице Василия Петушкова.

Отметим, в октябре прошлого года были проданы 49 процентов акций ОАО "Ильинское подворье". Победителем открытого аукциона стала компания "Премьер Инвест", предложившая за лот 618,5 миллионов рублей.

При этом цена первоначального предложения составляла 1,237 миллиарда рублей с возможным шагом понижения цены на 61,85 миллиона рублей, но не более 50 процентов от первоначальной цены. Таким образом Москва впервые продала часть Гостиного двора.

Кроме того, в ноябре 2014 года состоялась продажа 39 принадлежащих Москве кинотеатров.

Победителем аукциона стала компания "Эдисонэнерго", дочерняя компания одного из крупнейших девелоперов России ADG group, предложив сумму 9, 579 миллиарда рублей. Новому владельцу предстоит модернизировать кинотеатры, расширив функционал объектов и приведя их к единой концепции.

При утверждении концепции развития кинотеатров будут учитываться основные цели и задачи социальной и культурной политики, заложенные в государственных программах города Москвы.