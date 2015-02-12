Москва впервые выставит на аукцион почти 700 машино-мест

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До конца февраля 2015 года власти Москвы выставят на торги 692 машино-места, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Заявочная кампания на участие в аукционах начнется с 19 февраля. Начальная стоимость выставленных на продажу лотов оценивается в 523,1 миллиона рублей.

По словам главы департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, большинство объектов находятся в зоне плотной жилой застройки. Часть из них - это комфортные отапливаемые машино-места в подземных паркингах. Торги пройдут 22 апреля.

В Восточном административном округе планируется продать 115 машино-мест, которые расположены в отдельно стоящих гаражных комплексах и подземных парковках на улицах 5-й и 6-й Парковых, Вешняковской, Кирпичной, Колодезном переулке и Открытом шоссе. Средняя цена за машино-место колеблется от 467 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

На юго-востоке города будут проданы 71 машино-место в отдельно стоящем гаражном комплексе во 2-м Южнопортовом проезде. Средняя стоимость лота составляет 468 тысяч рублей.

В центре столицы планируют продать 141 объект, расположенный в отдельно стоящем гаражном комплексе на Бакунинской улице. Средняя стоимость места составляет 769 тысячи рублей.



В ЮЗАО на продажу выставят 81 машино-место на Ленинском проспекте. Средняя стоимость одного лота составляет 1,2 миллиона рублей. Также продаже подлежит гаражный бокс на Профсоюзной улице со стартовой ценой почти 3,6 миллиона рублей.

На северо-западе города будут проданы 88 машино-мест, девять из них - подземные гаражи, которые расположены на улице Свободы. Остальные места продают в отдельно стоящем гаражном комплексе на улице Барышиха. Средняя минимальная цена за лот составляет от 440 тысяч рублей до 1,6 миллиона рублей.

Кроме того, москвичи смогут приобрести 105 машино-мест в отдельно стоящих гаражных комплексах Северного административного округа на Бескудниковском бульваре, Базовской улице, 3-м Михайловском переулке и Башиловской улице. Здесь цена варьируется от 462 тысячи до 887 тысяч рублей.

В Западном административном округе будут проданы 68 машино-мест в гаражных комплексах по улицам Удальцова и Бобруйской. Средняя стоимость места - от 448 тысяч рублей до 1,8 миллиона рублей.

На юге Москвы планируется продать два машино-места на улице Россошанская с начальной ценой 699,5 тысяч рублей за каждый лот.