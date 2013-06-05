"Сумерки" Шишкина проданы на аукционе за 2 миллиона фунтов

"Сумерки" Иван Шишкин. Фото: macdougallauction.com

Картина Ивана Шишкина "Сумерки" ушла на лондонском аукционе MacDougall`s за 2,158 миллиона фунтов стерлингов. Торги прошли в среду, 5 июня.

Изначально картина Шишкина была оценена в 1,2-1,8 миллиона фунтов стерлингов. Отметим, что в окончательную стоимость также включена сумма вознаграждения, которое покупатель заплатит аукциону.

Один из главных лотов торгов, картина Михаила Нестерова "Странники. За Волгой" с приблизительной оценкой в 1,4-3 миллиона фунтов стерлингов, была продана за 1,89 миллиона. Эта картина является продолжением знаменитых работ Нестерова "Путник (Странник)", хранящихся в Третьяковской и Тверской галереях.

Картина "Летнее утро" Константина Коровина, которая была оценена в 600-800 тысяч фунтов стерлингов, была продана за 747 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу аукционного дома Уильяма Макдугалла.