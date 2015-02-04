Инвесторам представили 24 участка под капитальное строительство в Москве

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В среду, 4 февраля, потенциальным инвесторам представили 24 земельных участка, которые Москва сдает в аренду под капитальное строительство.

Круглый стол "Школа инвесторов", организованный департаментом по конкурентной политике, состоялся на на ВДНХ в рамках проекта "Биржа торгов" .

Во время встречи речь шла об участках, расположенных в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Центральном, Южном, Юго-Западном, Западном, Юго-Восточном и Новомосковском административных округах. Их площадь колеблется от 0,07 до 2,12 гектара, а начальная стоимость - от 7,7 до 327,9 миллиона рублей.

Сотрудники департамента разъяснили инвесторам, каков порядок участия в земельных торгах, как заключить договор аренды, возможно ли его продление и каким образом оформить документацию по результатам реализации проекта.

Также на встрече рассказали об условиях подключения инженерно-техническим сетям и представили основные виды разрешенного использования земельных участков.

Кроме того, инвесторам рассказали о реализации земельных участков в 2013-2014 годах, представили информацию о планах на 2015 год.

Напомним, в июле прошлого года Москва перешла на электронный формат торгов за право аренды объектов, которые находятся в имуществе города.

"Переход на электронную форму торгов по приватизации показал лучший по сравнению с "молоточной" формой результат по превышению аукционной цены над стартовой. Кроме того, уровень конкуренции увеличился до семи претендентов на один лот", - отметил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

У предпринимателей появилась возможность подавать ценовые предложения через интернет, находясь в любой точке мира. Для этого лишь требуется единожды аккредитоваться на электронной торговой площадке.

Помимо этого, электронные торги помогают значительно снизить риск сговора.