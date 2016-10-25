Кольцо и платье "сумеречной" Беллы Свон уйдут с молотка

Кадр из фильма "Сумерки"

Спустя почти 10 лет после выхода первой картины киносаги "Сумерки" в Лос-Анджелесе состоится аукцион, на который выставят 900 предметов со съемок знаменитого фильма. Об этом сообщает издание The Huffington Post.

Торги продлятся два дня: 19 и 20 ноября. Коллекционеры или фанаты картины смогут приобрести наряд, в котором Белла Свон первый раз пошла в новую школу, накидку Эдварда Каллена, которую он надевал на день святого Марка в Италии, помолвочное кольцо Беллы, мотоцикл Джейкоба Блэка и многое другое. За кольцо организаторы назначили стартовую цену в пять тысяч долларов, а за мотоцикл – семь.

Принять участие в торгах можно не только лично, но и онлайн или по телефону. Вполне вероятно, что на аукцион придут главные звезды киносаги – актеры Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт, однако они сами о своем участии пока не сообщали.