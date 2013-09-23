Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2013, 11:47

Культура

Филипп Киркоров затроллил интернет-пользователей новым видео

Филипп Киркоров. Фото: kirkorov.ru

Король поп-сцены Филипп Киркоров презентовал шуточный клип "Троллинг". Видео было снято в рамках недели комедий на Youtube. Этот ролик буквально взорвал интернет.

Певец адресовал видео критикам и интернет-пользователям, которые не одобряют его творчество. На каждое обвинение "троллей" Киркоров дает свой ответ, демонстрируя при этом чувство юмора и недюжинную самоиронию.

"Друзья! Я кардинально пересмотрел взгляды на свое творчество. И посвятил этому клип. Приятного просмотра", - написал артист на своей страничке в Твиттере.

Телеведущая Ксения Собчак также сняла клип-пародию, исполнив песню под псевдонимом Оксана Север. В клипе "Родному" она предстала в образе звезды шансона, посвятив свой ролик певцу Стасу Михайлову.

Добавим, в комедийном проекте YouTube также приняли участие Александр Гордон, братья Запашные, Вася Обломов и многие другие.

Так, в течение семи дней на сайте появлялся лицензионный контент юмористической направленности.

Сайты по теме


артисты Ксения Собчак Филипп Киркоров клипы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика