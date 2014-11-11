Детский перформанс "Вода" покажут артисты "Первого театра"

Фото: m24.ru

В ноябре артисты коллектива "Первый театр" покажут детский перформанс "Вода". Спектакль рассчитан на зрителей от четырех лет и их родителей.

Главный герой действия – вода и все, что с ней связано. В спектакле используются новейшие технологии и современный реквизит: куклы, природные материалы, мультимедиа и оптические эффекты.

"Вода" - это спектакль без слов. Сюжет основан на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Актеры предложат зрителям принять участие в волшебном действии. Такой интерактив способствует развитию воображения и мелкой моторики у юных зрителей.

Запись на спектакль по телефонам 8 916 116 34 47 и 8 985 255 25 59, а также по почте aevelinaa@gmail.com. После записи билеты можно приобрести в клубе "Силуэт" непосредственно перед спектаклем, сообщили организаторы.

Перформанс "Вода" покажут 21 ноября в 18.15 и 19.30, а также 22 ноября в 10.30 и 12.00.

Добавим, что "Первый театр" создан в 2008 году. В труппу вошли выпускники Новосибирского государственного театрального института. В октябре 2011 года по инициативе "Первого театра" стартовал проект "Кухня" - лаборатория современной драматургии.