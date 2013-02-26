Служба в армии для студентов будет добровольной

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Эксперимент со срочной службой студентов, так называемые "каникулы в армии", начнется уже осенью текущего года, ребят примут лучшие военные части. Служба будет исключительно добровольной. Об этом рассказали в эфире радиостанции "Москва FM". По его словам, студенты будут служить вместе со своими сокурсниками и недалеко от столицы.

"Все исключительно добровольно. Речь идет о службе в определенных частях, которые мы будем знать, и будем поддерживать с ними тесные отношения, - рассказал ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Анатолий Александров. - Части находятся рядом с Москвой, чтобы в выходные дни ребята могли ездить домой".

Для студентов будут обеспечены необходимые санитарные условия, также им выдадут специальную форму, на которой будет вышита эмблема вуза.

"Вооруженные силы подарят эту форму студенту, чтобы он мог с гордостью ее носить", - отметил Александров.

Сами призывники видят в такой службе как положительные, так и отрицательные стороны. К последним относится, прежде всего, материально обеспечение, считает активист студенческой общественности и выпускник военной кафедры Томского Университета Владислав Пирогов.

"Минусы – низкий уровень подготовки и слабое материально-техническое обеспечение, – отметил Пирогов. – Плюсы – гарантированная перспектива офицерского звания с освобождением от призыва, подготовка без отрыва от дома и негативных факторов армейской жизни, навыки руководящей работы".

Напомним, группа ректоров вузов предложила Минобороны организовать срочную службу для студентов с военной кафедры. Учащиеся вместо части летних каникул будут проходить подготовку в военных частях по три месяца в году.