"Российская газета": среда, 25 июля 2012 года

В армии вводят корпоративные карты и безналичный расчет для солдат

За кредиткой шагом марш!

В этом году российские военные не стали миллионерами, но нищими

их уже точно не назовешь. Лейтенант сейчас имеет порядка 50

тысяч рублей в месяц, генерал — больше ста. Перелопатив весь

армейский финансовый механизм, руководители ведомства вышли на

совершенно новые денежные схемы. Какие расчетные правила теперь

действуют в войсках, почему на начальном этапе они дали сбой и

что делается для своевременной выплаты солдатам и офицером

причитающихся им сумм? На эти и другие вопросы в эксклюзивном

интервью «Российской газете» ответила заместитель министра

обороны Татьяна Шевцова.

Юрий Гаврилов, "Российская газета"

Сергей Данкверт: дешевые импортные товары могут в любой момент

подорожать

Ловушки ВТО

Алена Узбекова

Чего ждать российским производителям и потребителям продовольствия

– это главный вопрос, который беспокоит наших сограждан в связи со

вступлением России в ВТО. Только ленивый не говорил о том, как могут

пострадать отрасли сельского хозяйства из-за снижения мер господдержки

для отечественных предприятий. И какие хорошие при этом открываются

перспективы для зарубежных компаний. Это беспокоит производителей. А

потребители волнуются о цене, безопасности и качестве продовольствия. Во

время «Делового завтрака» в «Российской газете» один из самых «закрытых»

для прессы руководителей отечественного агропрома, глава Федеральной

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт

разрушил многие стереотипы, сложившиеся в отношении последствий

нашего вступления в ВТО.

Алена Узбекова, "Российская газета"

Полицейских обяжут просить прощение за свои проступки

Разрешите извиниться

Проект беспрецедентного по своему смыслу и духу приказа

министра внутренних дел России выставлен на официальном

сайте ведомства для общественной экспертизы. Документ требует

от сотрудников полиции принести извинения людям, чьи права и

свободы эти сотрудники нарушили. Причем извиняться придется

как перед гражданами России, так и перед иностранцами и даже

людьми без гражданства. Если же по какой-то причине полицейский,

незаслуженно обидевший человека, извиниться не может, эту

неприятную миссию обязан исполнить его начальник.

Михаил Фалалеев, "Российская газета"

Как заинтересовать инвесторов в «столичной прописке»

Москву непросто строить

Президент одной из крупнейших компаний, строит Москву

ровно 50 лет: с 25 июля 1962 года. Участвовал в строительстве

аэровокзала «Внуково», комплекса зданий СЭВ, онкологического

центра на Каширке, 2-й очереди «Останкино». Построил элитные

жилые комплексы «Золотые ключи» на улице Минской, «Белый

лебедь» на Мичуринском проспекте, Донское подворье на

Орджоникидзе, «Дача Сталина» на Староволынской и другие. А

в последние годы вкладывает деньги в строительство коттеджей

в Тверской области да приглядел участок под жилье в литовском

Друскининкае. Словом, все дальше от Москвы. Почему? Это

попытался выяснить корреспондент «РГ». Юрий Шеляпин

Любовь Проценко, "Российская газета"