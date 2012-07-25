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Свежая пресса

25 июля 2012, 18:54

"Российская газета": среда, 25 июля 2012 года

армия инвестиции ВТО полицейские свежая пресса

В армии вводят корпоративные карты и безналичный расчет для солдат

За кредиткой шагом марш!

В этом году российские военные не стали миллионерами, но нищими
их уже точно не назовешь. Лейтенант сейчас имеет порядка 50
тысяч рублей в месяц, генерал — больше ста. Перелопатив весь
армейский финансовый механизм, руководители ведомства вышли на
совершенно новые денежные схемы. Какие расчетные правила теперь
действуют в войсках, почему на начальном этапе они дали сбой и
что делается для своевременной выплаты солдатам и офицером
причитающихся им сумм? На эти и другие вопросы в эксклюзивном
интервью «Российской газете» ответила заместитель министра
обороны Татьяна Шевцова.

Юрий Гаврилов, "Российская газета"

Сергей Данкверт: дешевые импортные товары могут в любой момент
подорожать 

Ловушки ВТО

Алена Узбекова
Чего ждать российским производителям и потребителям продовольствия
– это главный вопрос, который беспокоит наших сограждан в связи со
вступлением России в ВТО. Только ленивый не говорил о том, как могут
пострадать отрасли сельского хозяйства из-за снижения мер господдержки
для отечественных предприятий. И какие хорошие при этом открываются
перспективы для зарубежных компаний. Это беспокоит производителей. А
потребители волнуются о цене, безопасности и качестве продовольствия. Во
время «Делового завтрака» в «Российской газете» один из самых «закрытых»
для прессы руководителей отечественного агропрома, глава Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт
разрушил многие стереотипы, сложившиеся в отношении последствий
нашего вступления в ВТО.

Алена Узбекова, "Российская газета"

Полицейских обяжут просить прощение за свои проступки

Разрешите извиниться

Проект беспрецедентного по своему смыслу и духу приказа
министра внутренних дел России выставлен на официальном
сайте ведомства для общественной экспертизы. Документ требует
от сотрудников полиции принести извинения людям, чьи права и
свободы эти сотрудники нарушили. Причем извиняться придется
как перед гражданами России, так и перед иностранцами и даже
людьми без гражданства. Если же по какой-то причине полицейский,
незаслуженно обидевший человека, извиниться не может, эту
неприятную миссию обязан исполнить его начальник.

Михаил Фалалеев, "Российская газета"

Как заинтересовать инвесторов в «столичной прописке»

Москву непросто строить

Президент одной из крупнейших компаний, строит Москву
ровно 50 лет: с 25 июля 1962 года. Участвовал в строительстве
аэровокзала «Внуково», комплекса зданий СЭВ, онкологического
центра на Каширке, 2-й очереди «Останкино». Построил элитные
жилые комплексы «Золотые ключи» на улице Минской, «Белый
лебедь» на Мичуринском проспекте, Донское подворье на
Орджоникидзе, «Дача Сталина» на Староволынской и другие. А
в последние годы вкладывает деньги в строительство коттеджей
в Тверской области да приглядел участок под жилье в литовском
Друскининкае. Словом, все дальше от Москвы. Почему? Это
попытался выяснить корреспондент «РГ». Юрий Шеляпин

Любовь Проценко, "Российская газета"

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