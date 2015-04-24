В столице пройдет турнир по дзюдо среди полиции и армии

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В новом многофункциональном комплексе "ВТБ Ледовый дворец" 25 апреля состоится IX Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии.

Турнир посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Мероприятие приурочено к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях примут участие четырнадцать команд. На татами нового дворца выйдут представители внутренних войск МВД России, МВД России, Минобороны России, МЧС России, ФНС России, ФСИН России, ФСКН России, ФСО России, а также полицейские из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Румынии, Таджикистана и Японии.

Организаторами соревнований выступают Европейский союз дзюдо, Международный фонд дзюдо, Международная спортивная ассоциация "Спорт-Аккорд", Национальный союз ветеранов дзюдо, Федерация дзюдо России и Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо".

По правилам Европейского союза дзюдо соревнования проводятся среди мужских команд в весовых категориях: 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг. В состав каждой сборной входят пять спортсменов - сотрудников силовых структур - старше 30 лет. Время встречи составляет три минуты.

За восемь лет проведения турнира благодаря в абсолютные лидеры вышла команда МВД России, которая ни разу не уступила чемпионского титула. В 2014 году российские полицейские одержали победу с сухим счетом 5:0 над родоначальниками дзюдо – японцами.