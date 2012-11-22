При Шойгу военные надеются увеличить срок службы в армии до 1,5 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Военные ждут от нового министра обороны Сергея Шойгу корректировки прежней политики ведомства, в том числе по вопросу срока службы по призыву.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов заявил "Известиям", что для подготовки военных специалистов одного года мало. Поэтому комитет будет добиваться пересмотра сроков службы.

"Срок нужно сделать полтора года и больше не возвращаться к этому вопросу. Сокращение службы до одного года было политическим решением, и это плохо влияет на боеготовность армии", — заявил Комодоев.

По его мнению, полностью контрактная армия небоеспособна, поскольку не создается резерв на случай широкомасштабных проблем. По словам главы комитета, в мирное время резерв может сформировать только подготовка в рамках призывной службы, поэтому российская армия должна комплектоваться по смешанному принципу.

По словам председателя комитета, пока не решено, в какой форме депутаты будут добиваться от Сергея Шойгу увеличения срока службы. Но перед этим депутаты планируют заручиться поддержкой общественных деятелей.

По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), для военных полтора года удобнее, чем год. В этом случае после полугода обучения армейцы будут служить на должностях в войсках не полгода, а год.

"Сейчас у нас специалисты на должностях, комплектуемых по призыву, меняются каждые полгода на 100 процентов. Мало того что новобранцам приходится заступать на дежурство сразу, так еще и нет преемственности — то есть те, кто увольняется, не могут передать опыт тем, кто пришел им на смену. И это, конечно, неправильно, считай, каждые полгода нужно заново учить армию воевать", - отметил представитель ГОМУ.

При этом председатель комиссии Общественной палаты по национальной безопасности Александр Каньшин считает, что прежде чем увеличивать срок, "нужно хорошо подумать".

"Согласен, что одного года мало. Но и держать миллионную армию в казарме не вижу смысла. Выход может быть в создании мощной группировки резервистов, которые периодически проходят курсы переподготовки. Допустим, 200–300 тысяч на действительной службе, остальные в резерве", — предложил Каньшин.

