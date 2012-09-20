От службы в армии уклоняются около 30 тысяч москвичей

Фото: ИТАР-ТАСС

От военной службы в настоящее время уклоняются около 30 тысяч москвичей.

"Во время весеннего призыва 2012 года большое внимание уделялось профилактической работе. Вместе с тем сегодня в Москве около 30 тысяч граждан уклоняются от воинской обязанности", – передает РИА Новости слова военного комиссара Москвы Владимира Регнацкого.

Он сказал, что во время весенней призывной кампании 2012 года ряды российской армии пополнили около семи тысяч молодых жителей столицы. При этом около 45% призывников имели высшее профессиональное и среднее специальное образование, а более 20% призывников имели военно-учетную специальность.

Регнацкий отметил, что в настоящий момент около пяти тысяч отслуживших молодых москвичей трудоустроены.

"Большая часть молодых людей после службы будет востребована в городском хозяйстве. У нас продолжается соглашение между комиссариатом и департаментом труда и занятости населения", – сказал военный комиссар.

Регнацкий добавил, что руководители организаций должны оповещать своих сотрудников о вызовах в военный комиссариат.