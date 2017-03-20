Китай уменьшит численность армии на 200 тысяч человек

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Численность армейского корпуса Народно-освободительной армии Китая (НОАК) планируется уменьшить на 200 тысяч человек, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Планируется расформировать пять из 18 армейских корпусов. Однако источники отметили, что часть личного состава при этом могут перенаправить на службу в ракетные войска, военно-морские силы или ВВС НОАК.

Другой источник, близкий к НОАК, заявил, что грядущее сокращение встречает серьезное недовольство внутри вооруженных сил.

Ранее председатель КНР заявлял, что страна до конца 2017 года сократит вооруженные силы на 300 тысяч человек из небоевого состава. Сокращение не сместит НОАК с позиции крупнейшей в мире армии. Ее численность достигает двух миллионов человек.