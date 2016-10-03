Осенний призыв в армию стартовал в России

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Осенний призыв в армию объявлен в России. В этом сезоне новобранцами должны стать более 150 тысяч человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Изменились правила призыва. Теперь студенты колледжей и техникумов получат отсрочку на весь период обучения. Кроме того, ужесточены требования к психическому здоровью молодых людей.

Врачи будут оценивать склонность призывников к девиантному поведению, то есть любые отклонения от общепринятых норм. В военные комиссариаты уже направлены соответствующие методики.

Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, прибыть в армию они должны до 31 декабря. Принимать граждан по вопросам призыва круглосуточно будут по адресу: Хорошевское шоссе, дом 38 Д, строение 2, либо по телефонам: (499) 946-76-94, (495) 693-59-49.

Уклонистам грозит уголовное наказание по статье "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы", штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.