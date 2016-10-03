Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2016, 09:45

Политика

Осенний призыв в армию стартовал в России

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Осенний призыв в армию объявлен в России. В этом сезоне новобранцами должны стать более 150 тысяч человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Изменились правила призыва. Теперь студенты колледжей и техникумов получат отсрочку на весь период обучения. Кроме того, ужесточены требования к психическому здоровью молодых людей.

Врачи будут оценивать склонность призывников к девиантному поведению, то есть любые отклонения от общепринятых норм. В военные комиссариаты уже направлены соответствующие методики.

Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, прибыть в армию они должны до 31 декабря. Принимать граждан по вопросам призыва круглосуточно будут по адресу: Хорошевское шоссе, дом 38 Д, строение 2, либо по телефонам: (499) 946-76-94, (495) 693-59-49.

Уклонистам грозит уголовное наказание по статье "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы", штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.

армия призыв оборона срочники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика