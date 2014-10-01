В России начинается осенний призыв в армию

Фото: m24.ru

С 1 октября в России начинается осенняя призывная кампания. Правила призыва не изменились. На службу призовут мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которых признают годными по состоянию здоровья. Срок службы остается прежним - один год.

До 31 декабря Минобороны планирует направить в Вооруженные силы и в войска других силовых министерств и ведомств более 154 тысяч призывников. В то же время количественные показатели призыва остались на том же уровне - этой весной на военную службу также призвали порядка 154 тысяч человек.

Однако впервые за 20 лет призывные комиссии начнут работу в муниципальных образованиях Чечни. В этом году там предполагают призвать около пятисот новобранцев, первая группа отправится в войска уже в октябре. Последний полноценный призыв из Чечни состоялся в начале 1990-х годов.

Также Минобороны в этот призыв выдаст персональные электронные карты как призывникам, так и контрактникам. В них будут содержаться биометрические данные призывников, и банковские кредитки, куда во время службы станут ежемесячно перечислять денежное довольствие.

Кроме того, каждый новобранец получит армейский несессер с шампунем, гелем для душа, зубной щеткой и пастой, станком и кремом для бритья, дезодорантом, кремом для рук, полотенцем и другими, необходимыми солдат предметами личной гигиены.

Специалисты отмечают, что за последнее время повысился образовательный статус призывников - многие хотят служить после института - таких более 20%. Первого числа вместе со стартом кампании откроют и "горячую линию" по вопросам призыва.