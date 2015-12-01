Форма поиска по сайту

01 декабря 2015, 15:12

Город

В интернет выложили 30 Гб андеграундной музыки 1980-х

Фото: archive.org

Сайт Archive.org опубликовал целый архив музыки, которую раньше можно было услышать только на кассетах. Коллекция андеграундных экспериментов 1980-х и 90-х годов составила более 30 Гб аудиозаписей.

Как сообщает музыкальный портал, коллекция была собрана бывшим владельцем радиостанции CKLN-FM Миком Дайером и хранилась на сайте noise-arch.net. В нее вошли самые первые музыкальные эксперименты, созданные в таких направлениях, как инди-рок, индастриал и DIY. С сегодняшнего дня весь архив можно скачать бесплатно.

архивы музыка кассеты

