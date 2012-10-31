Заха Хадид спроектировала дом для Наоми Кэмпбелл на Рублевке

Доронин строит для невесты особняк в футуристическом стиле на Рублевке

Известный британский архитектор Заха Хадид спроектировала дом для Наоми Кэмпбелл по заказу миллиардера Владислава Доронина. Дом на Рублевско-Успенском шоссе под названием Capital Hill Residence построен в виде футуристического космического корабля.

Дом находится в глубине поселка и окружен сосновым бором. Он состоит из двух башен высотой 22 метра. В нижнем уровне дома разместятся финская сауна, хамам и русская баня, рядом – зал для занятий фитнесом. Этажом выше – гостевая комната, зал для приема гостей, столовая, кухня и крытый бассейн. Площадь дома – более 2,5 тысяч квадратных метров.

Специалисты оценивают стоимость дома в 20 миллионов долларов. Но еще дороже стоил участок земли под апартаменты – около 140 миллионов долларов.

Заха Хадид – британский архитектор арабского происхождения, представительница деконструктивизма. Хадид в своих проектах активно использует искаженную перспективу, выявляющую острые углы и кривые линии. Ее бюро участвовало в проектировании Центра современного искусства Розенталя в Цинциннати, Олимпийского водного центра в Лондоне и здания музея наук в Риме. В 2004 году Хадид стала первой в истории женщиной-архитектором, награжденной престижной Притцкеровской премией.