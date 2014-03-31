Хрустальный дворец и Эйфелева башня: наследие всемирных выставок

Эйфелева башня отмечает 125-й юбилей. Сооружение было установлено в качестве временной входной арки парижской Всемирной выставки 1889 года. Французы окрестили башню "самой бесполезной и чудовищно уродливой конструкцией", но, по иронии судьбы, именно она стала символом города. О том, какие объекты всемирных выставок вошли в обязательный туристический маршрут, рассказывает сетевое издание М24.ru.

Лондон

Хрустальный дворец в Лондоне.

История Всемирных выставок началась в 1851 году в Лондоне. Для проведения выставки был возведен Хрустальный дворец, полностью сгоревший в 1936 году, — гигантское здание из стекла и стали. Это была революция в строительстве: вместо каменной или кирпичной кладки - монтаж металлоконструкций. Хрустальный дворец повлиял не только на развитие архитектуры выставочных павильонов, но и на формирование совершенно нового типа зданий — универмагов и торговых пассажей со свободной планировкой и верхним светом.

Дворец индустрии в Париже.

Инициативу проведения всемирных выставок тут же подхватили французы, ответившие на вызов англичан всемирной выставкой 1855 года. С тех пор такие мероприятия стали проводиться регулярно в разных частях света. За эти годы было проведено более 60 универсальных выставок на разных континентах. К мероприятию специально создают национальные павильоны, памятные объекты: парадный вход, фонтаны, скульптурные композиции. Некоторые из них стали символами городов, входят в туристические справочники и обязательны для посещения.

Париж

Эйфелева башня во время Всемирной выставки 1889 года.

Эйфелева башня - 300-метровая конструкция, сооруженная как временная к выставке 1889 года конструктором Густавом Эйфелем, - создавалась в качестве входной арки на экспозицию. Уже в процессе ее возведения (строили башню больше двух лет) выяснилось, что у парижан к ней противоречивое отношение. У одних башня вызывала бурный интерес, другие (особенно творческая интеллигенция) были настроены очень критично, утверждая, что она уродует облик Парижа. Например, писатель Ги де Мопассан, регулярно обедавший в ресторане на первом уровне башни, на вопрос, зачем он это делает, если башня ему не по душе, отвечал: "Это единственное место во всем огромном Париже, откуда ее не видно".

Постройку должны были снести через 20 лет после выставки, но от этого ее спасла начавшаяся эпоха радио: на башне установили радиоантенны. Теперь Эйфелева башня – символ Франции и Парижа, а также одна из самых часто посещаемых и фотографируемых достопримечательностей.

Дворец Шайо.

От парижской выставки 1937 года остались Дворец Шайо и Дворец Токио. Дворец Шайо был построен на площади Трокадеро Полем Риве на месте нелюбимого парижанами дворца Трокадеро, построенного к выставке 1878 года. Здание выполнено в стиле ар-деко и представляет собой два огромных павильона, расходящихся дугами в обе стороны. Между павильонами находится площадка, с которой открывается наилучший вид на Эйфелеву башню. Осюда начинается садово-парковый комплекс Трокадеро с лестницами и самыми большими фонтанами Парижа. Сегодня во дворце Шайо располагаются Музей человечества, Национальный морской музей, Музей памятников Франции и аквариум CineAqua (на месте каменоломен в подвале музея). Также Дворец Шайо стал съемочной площадкой и местом действия многих фильмов, таких как "Сико" (2007), "28 недель спустя" (2007), "Час пик 3" (2007), "Французский поцелуй" (1995), "Четыреста ударов" (1959) и др.

Дворец Токио.

Дворец Токио, имеющий много общего с античным храмом и украшенный рельефами, не имеет к Японии никакого отношения, а название произошло от имени улицы, на которой он находится. Нью-Йорк авеню, на которой построено здание, с 1918 по 1945 год носила название Токио авеню. Поскольку Дворец Токио был возведен к Всемирной выставке искусств и технологий, то в рамках события французы планировали открыть в нем Парижский музей современного искусства и закупили для него огромное количество произведений искусства. Однако в итоге уже подготовленная коллекция была передана в Пти-Пале. К идее создания во дворце музея вернулись только в 50-е годы, когда в Пти-Пале стало слишком тесно. Сегодня в Парижском музее современного искусства насчитывается около восьми тысяч экспонатов, представляющих основные течения искусства прошлого века.

Барселона

Наследием Всемирной выставки, проходившей в 1929 году в Барселоне, стали две 47-метровые башни, расположенные на многолюдной площади Эспанья и привлекающие множество туристов.

Башни работы одного из самых известных католонских архитекторов Рамона Ревентоса служили парадным входом на выставку. Их называют венецианскими башнями, потому что они сильно напоминают колокольню собора Сан-Марко в Венеции. Сегодня это вход в международный выставочный комплекс, где ежедневно проводится множество мероприятий для горожан и туристов.

Брюссель

Выставка, проходившая в 1958 году в Брюсселе, была первым крупнейшим мировым форумом достижений человечества после Второй мировой войны. Она состоялась после 18-летнего перерыва, но ожидание стоило того. Именно в этом году в городе появился культовый Атомиум, спроектированный архитектором Андре Ватеркейном как символ атомного века и мирного использования атомной энергии и ставший одной из главных достопримечательностей столицы Бельгии.

Сооружение высотой в 102 метра состоит из девяти "атомов" диаметров 18 метров каждый, которые объединены в кубический фрагмент кристаллической решетки железа, увеличенный в 165 миллиардов раз. В одной из сфер расположена маленькая гостиница, где можно переночевать и полюбоваться ночным Брюсселем. Между собой сферы соединены коридорами-трубами, в них находятся эскалаторы, а в средней - лифт, способный за 25 секунд поднять посетителей к ресторану и обзорной площадке, находящимся в самом высоком шаре Атомиума. Панорама Брюсселя, открывающаяся с этой площадки, прекрасна: город виден, как на ладони, со всеми его дворцами, соборами, уютными кривыми улочками исторической части города и современными постройками. Выставочный центр "Атомиум" задумывался в качестве временного сооружения, но в итоге здание оставили - на радость жителям бельгийской столицы и ее многочисленным гостям.

Выставка, прошедшая в Брюсселе в 1935 году, тоже оставила после себя след в виде Дворца столетия, выполненного в лучших традициях промышленной романтики ар-деко. Но до славы "брюссельской Эйфелевой башни", то есть Атомиума, ему очень далеко.

Монреаль

Павильон США "Биосфера". Фото: Cédric Thévenet

Выставка 67-го года проходила в Монреале. Центральным объектом ЭКСПО стал бывший павильон США "Биосфера", построенный американским архитектором и изобретателем Бакминстером Фуллером. Он произвел настоящую революцию в инженерии. Купол, по его мнению, являлся идеальной конструкцией, позволяющей экономить площадь постройки при большем ее объеме и до 40% стройматериалов. Гениальная идея легкого и прочного "геодезического купола" - пространственной стальной оболочки из прямых стержней в форме тетраэдра, вписанного в сферу, - принесла архитектору мировую славу. В итоге и "Биосфера Фуллера" стала подлинным украшением Монреаля, его визитной карточкой.

Жилой комплекс Habitat 67.

Еще одна постройка, вошедшая в историю и ставшая достопримечательностью Монреаля, - жилой комплекс Habitat 67. Автор этого оригинального проекта канадский архитектор Моше Сафди наглядно продемонстрировал всему миру вариант строительства дешевого модульного жилья. Здание состоит из 354 идентичных сборных домов, сложенных вместе, в них 158 квартир самых разных размеров. Каждая имеет собственную зеленую террасу. Это был один из способов перенесения преимущества пригорода в город.

Оксана Загребнева