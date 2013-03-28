Огни Москвы: повседневная и праздничная подсветка зданий столицы

Триумфальную арку оснастили новым осветительным оборудованием. Теперь освещение арки имеет два режима работы: повседневный, который предполагает теплые белые оттенки света, и праздничный – эта цветовая гамма содержит белые и розоватые оттенки, перетекающие один в другой. К этому событию M24.ru приурочил рассказ о существующей в Москве повседневной архитектурно-художественной подсветке зданий и о праздничном освещении города.

Повседневная подсветка: Новый Арбат и Тверская улица

В 2012 году были завершены работы по оснащению 66 городских зданий современными системами архитектурно-художественной подсветки. Инновационная динамическая подсветка была создана на Новом Арбате, проспекте Мира, на Тверской и Тверской-Ямской улицах. На Новом Арбате были подсвечены 19 строений, в том числе знаменитые дома-книжки, на которых появились медиа-фасады.

На фасадах домов-книжек транслируются различные ролики, причем сюжет может переходить с одного здания на другой. Сложная подсветка выгодно преподносит здания и подчеркивает динамичный характер Нового Арбата. Медиа-фасады были созданы благодаря использованию 600 светодиодных гирлянд, которые позволили создать рисунок, а также сэкономить электроэнергию.

Совсем другой характер подсветки создан на Тверской улице и проспекте Мира. Здесь подсветка светлых оттенков подчеркивает барельефы, фронтоны, пилястры и другие архитектурные элементы, придавая объем зданиям. Так, на Тверской улице подсветка была установлена на фасадах 27 домов, расположенных от Манежной до Белорусской площадей, включая здания мэрии и Центрального телеграфа.

В прошлом году было завершено устройство наружного освещения парка имени Горького, а также подсветки 363 объектов дворовых территорий.

До конца 2013 года архитектурно-художественную подсветку обретут почти 300 зданий на Садовом кольце. Также новое освещение получит Кремль. Его стены и башни выделят мягким тепло-белым светом. Кроме того, дизайнеры подсветят и прилегающий к стене с внутренней стороны зеленый массив.



Фото: ИТАР-ТАСС

Праздничная подсветка: цвета флага на фасадах и светодиодные экраны

В праздничные дни Москва традиционно начинает светиться праздничными огнями. Под Новый 2013 год столичные фасады домов были украшены дизайнерами, которые использовали современное светидиодное освещение.

Проспект Мира предстал перед москвичами в цветах флага – здания были подсвечены в красно-сине-белых тонах. Подобное оформление стало возможным благодаря специальным светильникам, которые включаются и выключаются самостоятельно и светят нужным в определенный день цветом.

А на стенах зданий Нового Арбата в новогодние праздники транслировалось целое новогоднее шоу. Самой освещенной улицей города стала Тверская. На ней появилась не только подсветка зданий, но и праздничные гирлянды, а также поздравления с Новым годом на светодиодных экранах.

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году праздничная подсветка украсит сквер на Болотной площади, мост у Белорусского вокзала, въезд в туннель на Каширском шоссе, часть Варшавского шоссе от Люсиновской улицы до МКАД и Можайского шоссе - от пересечения с Рублевкой до МКАД.

Софья Кондрашина