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27 апреля 2015, 00:03

В центре Москвы появится до 200 "стоячих" летних кафе

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"Утро": В Москве возродят "стоячие" кафе без стульев

В Москве в этом сезоне появится до 200 "стоячих" летних кафе. Они будут представлять собой столики без стульев. Об этом M24.ru сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. "Стоячие" кафе разместятся в центре столицы на тротуарах шириной менее трех метров, пояснили M24.ru в пресс-службе Москомархитектуры. Для таких узких мест будут разработаны нестандартные архитектурные решения. По словам экспертов, "стоячие" кафе были очень популярны в советское время, но потом их вытеснили другие форматы летнего общепита.

"Думаю, уже в этом сезоне может появиться от 100 до 200 летних "стоячих" летних кафе. Они разместятся там, где тротуары сильно заужены, и обеспечить посадочные места невозможно", - сказал Немерюк.

По его словам, в части "стоячих" кафе разрешат курить, если они будут соответствовать всем требованиям. Это должны быть просто столики, без настилов и ограждений. Напомним, что такие кафе не относятся к нестационарным торговым объектам и, следовательно, не попадают под действие "антитабачного закона".

Стоячие кафе были популярны в СССР. Фото: pastvu.com

"Стоячие" кафе появятся на тротуарах шириной менее трех метров. Для размещения столиков в таких узких местах планируется разработать, как минимум, шесть нестандартных архитектурных решений, в том числе кафе без "посадочных мест". Для каждого проекта будет предложено еще не менее трех колористических решений. Все дизайнерские эскизы смоделируют в 3D-формате. На разработку проектов может быть потрачено до 40 млн рублей.

"Летние кафе с нестандартными архитектурно-художественными решениями, скорее всего, будут размещены в пределах Садового кольца. На улицах и переулках, где размещение сезонных кафе по действующим требованиям невозможно в связи с недостаточной шириной тротуаров", - сообщили M24.ru в пресс-службе Москомархитектуры. Всего в схему размещения летних кафе войдут 2 тысячи объектов во всех округах "старой Москвы".

В марте столичные власти утвердили новые требования к летним кафе. Теперь их нельзя размещать на крышах жилых домов и ближе 10 метров от остановок общественного транспорта. Также запрет на организацию кафе менее чем в пяти метрах от пешеходных переходов, но это ограничение могут снять. В сезонных кафе нельзя использовать шатры, дачную мебель, глухие металлические ограждения, постороннюю рекламу. Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа здания, к которому примыкает кафе. Столики не должны замыкаться кольцом вокруг дерева. Проекты летних веранд теперь будут согласовывать с Москомархитектурой. Сезонные кафе начали монтировать с середины марта. Инспекторы по недвижимости выявили уже три незаконных заведения.


Глава комитета по торговле и общественному питанию Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Михаил Мандалян считает, что в Москве необходимо развивать формат "стоячих" кафе.

"Сейчас он фактически не распространен в столице. Такие кафе были очень популярны в советское время. Затем людям захотелось чего-то нового. Появились тонары – общепит на колесах типа ларьков с шаурмой, вокруг которых стоят столы со стульями. Но они тоже себя изжили", - пояснил Мандалян.

По его словам, стоячие кафе есть во многих европейских городах. "Не везде же можно ставить столики со стульями. Нужно попробовать такой формат. Время покажет, насколько он будет востребован", - сказал Мандалян.

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Экс-глава НИиПИ Генплана Москвы, ныне главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко полагает, что "стоячее" летнее кафе также может представлять собой не только столики, но и прилавок у стены здания. "Из стены выступает "полка", на которую можно поставить еду и напитки. Рядом стоят посетители", - пояснил Ткаченко.

Существуют и другие архитектурные решения для кафе на узких тротуарах. "В нише окна на цокольном этаже, которое находится на уровне тротуара, ставится стульчик и маленький столик. Там вполне можно поместиться, взять стаканчик сока и сидеть. Это оригинально и совершенно не загромождает тротуар. Но для этого у здания должны быть толстые стены и окно на уровне земли. Такие дома есть в центре Москвы", - рассказал архитектор.

По словам эксперта, проблема размещения летних кафе на узких тротуарах существует давно, в том числе за границей. "У муниципалитетов часто возникают споры с владельцами заведений, которые умудряются поставить столик хотя бы на два места. Это мешает проходу пешеходов", - сказал Ткаченко.

Напомним, согласно новым требованиям к московским летним кафе, если заведение находится на тротуаре, то между его краем и проезжей частью должно быть расстояние, которое "позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение". "Раньше положено было оставлять 75 см. За границей норматив для прохода – около 1 метра. Под кафе остается менее 2 метра. Ширина стандартного стола примерно 80 см, а в Италии и Франции столики занимают 60 см", - заключил Ткаченко.

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