Интерактивная карта Москвы открылась в инфоцентре Стройкомплекса

В инфоцентре Стройкомплекса открылась интерактивная карта Москвы

В четверг, 25 декабря, в информационном центре Стройкомплекса открылся зал с интерактивной картой Москвы. Карта выполнена в масштабе 1:5000, она охватывает всю территорию столицы.

Посетители зала могут получить наглядное визуальное представление как о городе в целом, так и об отдельных его объектах в планировочном масштабе. При помощи шести кинопроекторов на карту проецируются изображения для демонстрации существующих и перспективных градостроительных решений.

Мультимедийный аппаратно-программный комплекс карты включает: проекторы высокого разрешения, экран из 27 плазменных панелей и аудиоаппаратуру.

"Это позволяет обеспечить возможность проецирования и акцентирования светом одного или нескольких объектов, в том числе: транспортных магистралей, вводных объектов по годам, распределения жилой и офисной недвижимости, социальной инфраструктуры, схем размещения ТПУ, планов развития территорий, плотности населения, рабочих мест", – подчеркнули в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Карта будет работать ежедневно, кроме 30 и 31 декабря, а также 1 и 7 января. Время работы: с 10.00 до 18.00. Полное расписание появится после 22 января. Вход в зал бесплатный, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора ГБУ "Мосстройинформ" Олега Диденко.

В первое время помогать посетителям ориентироваться по карте будет гид. С апреля 2015 года запустят аудиогид.

Интерактивная карта вскоре может появиться в интернете.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, отныне москвичи получили возможность увидеть и оценить те масштабные градостроительные изменения, которые происходят в столице.

Планируется, что информационный центр с интерактивной картой станет площадкой для публичных слушаний, в частности, по вопросам транспортного развития города.

Добавим, что при создании интерактивной карты было использовано более 20 тонн стекла, около 1,2 километра светодиодной ленты и 3,8 километра электропроводов. Над созданием карты работали 80 специалистов. В итоге получился самый большой в мире напольный лайтбокс.



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