На портале Стройкомплекса появился раздел "Уникальная архитектура"

Фото: ИТАР-ТАСС

Портал столичного Стройкомплекса расскажет посетителям об исторических постройках, причем как российских, так и зарубежных. На сайте начал действовать раздел, посвященный уникальной архитектуре, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В настоящее время в разделе представлены два объекта - подземное водохранилище Цистерна Базилика в Стамбуле и самый длинный в мире трансокеанский мост в Ханчжоу.

Посетители могут не только увидеть фотографии необычных объектов, но и узнать об их истории, а также основных принципах строительства.

Раздел будет пополняться. Там появятся рассказы об уникальных российских постройках.