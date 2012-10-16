Усадьбу Гребнево в Подмосковье реставрируют

Гребнево. Фото: www.grebnevo.ru

В Подмосковье планируется восстановить усадьбу Гребнево. Проектные работы должны быть завершены к концу 2012 года, а в 2013 году начнутся аварийно-восстановительные работы.

Реставрация продлится четыре года, сообщает пресс-служба Правительства Московской области со ссылкой на представителя распорядительной дирекции Минкультуры России Константина Пантелеева.

Напомним, в августе СМИ распространили информацию о продаже и межевании участков, находящихся в охранной зоне усадьбы. Жители Подмосковья обратились к министру культуры региона Антону Губанкову с просьбой остановить продажу земель.

Усадьба Гребнево находится на северо-востоке от МКАД, недалеко от города Фрязино. Архитектурный ансамбль был возведен в 1780-1790 годах, является памятником архитектуры и истории федерального значения. Ее владельцами в разное время были известные дворяне – Трубецкие, Бибиковы, Голицыны. В настоящее время усадьба медленно разрушается.