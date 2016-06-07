Два памятника русского авангарда включат в реестр объектов культурного наследия

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

В реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)регионального значения включат два столичных здания в стиле русского авангарда 1920-1930-х годов. Соответствующий приказ готовит департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

Первый объект – здание института кожевенной промышленности, 1930 года (архитектор Б.В.Ефимович), расположенное по адресу: улица Садовническая, дом 33, строение 1. Второй – Административное здание (бывший ЦК ВЛКСМ), 1928-1929 годов (архитектор В.Д.Цветаев), расположенное по адресу: улица Маросейка, дом 3/13, строение 1.

"В Москве под государственной охраной находится более 170 объектов, относящихся к авангардному направлению в архитектуре 1920-1930-х годов, которое оказало огромное влияние на всю мировую архитектуру. Теперь еще два здания – ярких образца конструктивизма – займут достойное место в ряду выдающихся памятников авангарда, обладающих статусом объекта культурного наследия", – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Отметим, что в здании института кожевенной промышленности, полностью сохранившем свой первоначальный облик, в настоящее время располагается Московский государственный университет дизайна и технологии. Здание на Маросейке первоначально предназначалось для организации "Птицеводсоюз".