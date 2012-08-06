Для указателей на московских улицах разработан единый дизайн

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Указатели наименований улиц и номеров домов в столице будут устанавливать согласно новой архитектурно-художественной концепции. При этом у вывесок в разных частях города будет индивидуальный дизайн.

Так, для домов в исторической части и срединной зоне Москвы предлагается использовать стиль "Старый город". Здесь будут установлены фигурные указатели в бежево-коричневой цветовой гамме, характерной для исторических кварталов столицы.

Для многоэтажек в центре города разработаны стили "Срединная зона города 1" и "Срединная зона города 2". Эти указатели представляют собой фигурные световые короба с синей окантовкой и надписями черным и синим шрифтом на голубом фоне.

Третий стиль - "Современный город" - разработан для малоэтажных домов и строений в срединной зоне и отдаленных от центра районах. Это прямоугольные указатели в синих рамках с черным шрифтом на голубом фоне.

Помимо этого, новая концепция предполагает увеличить размер указателей на магистральных улицах, чтобы их было видно издалека, сообщает департамент градостроительной политики Москвы.