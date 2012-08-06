Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Проекты

06 августа 2012, 14:28

Для указателей на московских улицах разработан единый дизайн

архитектура указатели улицы проекты

dgs.mos.ru

Указатели наименований улиц и номеров домов в столице будут устанавливать согласно новой архитектурно-художественной концепции. При этом у вывесок в разных частях города будет индивидуальный дизайн.

Так, для домов в исторической части и срединной зоне Москвы предлагается использовать стиль "Старый город". Здесь будут установлены фигурные указатели в бежево-коричневой цветовой гамме, характерной для исторических кварталов столицы.

Для многоэтажек в центре города разработаны стили "Срединная зона города 1" и "Срединная зона города 2". Эти указатели представляют собой фигурные световые короба с синей окантовкой и надписями черным и синим шрифтом на голубом фоне.

Третий стиль - "Современный город" - разработан для малоэтажных домов и строений в срединной зоне и отдаленных от центра районах. Это прямоугольные указатели в синих рамках с черным шрифтом на голубом фоне.

Помимо этого, новая концепция предполагает увеличить размер указателей на магистральных улицах, чтобы их было видно издалека, сообщает департамент градостроительной политики Москвы.

Ссылки по теме

Сюжет: Навигация в Москве

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать