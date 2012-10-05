Форма поиска по сайту

05 октября 2012, 18:56

Культура

Храм в центре Москвы может стать памятником истории и культуры

Фото: ИТАР-ТАСС

Храм во имя иконы "Всех Скорбящих Радость" на Большой Серпуховской улице могут признать объектом культурного наследия регионального значения.

С соответствующим предложением выступила рабочая группа комиссии при правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия, так называемая "сносная комиссия", сообщает РИА Новости.

Храм был построен в 1883-1884 годах на территории общежития для вдов и учащихся женщин, которое открыли московские купцы и благотворители братья Ляпины.

Храм находится на Большой Серпуховской улице, дом 31, корпус 14.

