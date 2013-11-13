Архитектура: Дарья Парамонова

Дарья Парамонова - архитектор, в "Стрелке" училась в студии "Сохранение" под руководством Рема Колхаса. В фокусе ее исследования – современная архитектура Москвы в период с 1992 по 2010 год, архитектура эры Лужкова.

Дарья отметила, что большая часть объектов лужковской архитектуры создана из некачественных материалов и получила крайне низкую оценку экспертного сообщества. Согласно ее исследованию, для архитектуры эпохи Лужкова необходима особая стратегия сохранения.

Сейчас Дарья является директором бюро "Александр Бродский" и преподает в институте "Стрелка". Автор книги "Грибы, мутанты и другие: архитектура эры Лужкова".