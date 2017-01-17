В Китае из-под воды показалась 600-летняя статуя Будды

Фото: Zuma/Wan Xiang

Статуя Будды, высеченная в скале примерно 600 лет назад, показалась над поверхностью воды во время ремонта водохранилища в городе Фучжоу провинции Цзянси. Об этом сообщает International Business Times.

Когда в конце 2016 года уровень воды упал более чем на десять метров, местные жители увидели голову статуи и известили об этом археологов. 15 января 2017 года специалисты Научно-исследовательского института археологии провинции Цзянси и Государственного управления культурного наследия провели подводные исследования и подтвердили наличие там вырезанной в скале скульптуры высотой почти четыре метра.

Как уточнил руководитель группы, директор Института археологии провинции Цзянси Сюй Чанцин, статуя Будды, вероятно, относится к раннему периоду правления династии Мин (1368-1644), хотя может оказаться и более древней.

По мнению ученых, статуя была частью храмового комплекса, основание которого им также удалось обнаружить под водой. Согласно местным хроникам, водохранилище было построено на руинах древнего города, который некогда располагался на пересечении двух рек и являлся крупным торговым центром провинций Цзянси и Фуцзянь. Группа археологов в дальнейшем намерена расширить зону исследований.