Сегодня в СМИ: права водителей и арест домашних животных

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Минэкономики и Минобрнауки спорят из-за требований к автошколам

Реформа образования будущих водителей может затормозиться из-за споров между министерствами, пишет "Коммерсантъ". Минэкономики предлагает пересмотреть требования к учебным площадкам автошкол. По действующим правилам площадка не должна быть меньше 0,24 гекторов, но в ведомстве считают, что размер может варьироваться в зависимости от количества учебных машин и их габаритов. Минобрнауки и автошколы выступают против. По их мнению, реформа и так с трудом запустилась, а пересмотр правил может привести к "коллапсу".

Преступность за прошедший год в столице снизилась

Преступность за прошедший год в столице снизилась. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на прошедшее 26 февраля расширенное отчетное заседание коллегии столичного МВД.

Более чем на десять процентов уменьшилось число убийств, стало заметно меньше грабежей, разбоев и других серьезных преступлений, жертвами которых становятся рядовые граждане. При этом полиция старается не забывать и о преступлениях менее серьезных. В прошлом году в Московском уголовном розыске начало работать подразделение по борьбе с телефонными мошенничествами, а в ближайшем будущем в округах появятся подразделения по борьбе с карманными кражами.

ГАИ предлагает ограничить в правах молодых водителей

Госавтоинспекция предлагает ограничить в правах молодых водителей, передает "Российская газета". Молодыми считаются те, у кого стаж управления меньше двух лет.

Так, ГАИ предлагают запретить молодым водителям буксировку транспортных средств, а также управлять транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы. Водителям мототехники со стажем до двух лет хотят запретить перевозить пассажиров.

Данный проект МВД выложен для общественного обсуждения в интернете.

Приставам могут запретить арест домашних животных

26 января в Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить судебным приставам забирать домашних животных за долги. Об этом сообщает "Российская газета".

Автор документа депутат Олег Михеев уверен, что арест домашнего кота или волнистого попугайчика может подстегнуть людей к новым необдуманным займам в попытке спасти своих любимцев.

По закону сейчас у граждан нельзя забирать животных, не используемых в коммерческих целях. Однако речь в тексте закона идет о скоте и других сельскохозяйственных животных, а о домашних питомцах ни слова, говорит Михеев.