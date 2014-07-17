Городскую усадьбу XIX века в центре Москвы сдадут в аренду на 49 лет

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Городская усадьба начала XIX века в Гороховом переулке выставлена на аукцион по программе "1 рубль за квадратный метр", сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Здание площадью 242 квадратных метра является объектом культурного наследия федерального значения.

Победители аукциона должны будут отреставрировать объект и взять его в долгосрочную аренду на 49 лет.





Торги состоятся 24 сентября, подать заявку на участие и внести задаток в размере 1,8 миллиона рублей можно до 18 сентября.

Начальный размер годовой арендной платы составляет 1, 8 миллиона рублей. Шаг аукциона установлен в размере 91 тысячи рублей.

Особняк был построен в 1886 году по проекту архитектора В.А. Гамбургиева и позже достроен архитектором А.Э. Эрихсоном до красной линии Гороховского переулка. На момент оценки в 1997 году износ здания составлял 67 процентов.