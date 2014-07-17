Городскую усадьбу XIX века в центре Москвы сдадут в аренду на 49 лет

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Городская усадьба начала XIX века в Гороховом переулке выставлена на аукцион по программе "1 рубль за квадратный метр", сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.
Здание площадью 242 квадратных метра является объектом культурного наследия федерального значения.
Победители аукциона должны будут отреставрировать объект и взять его в долгосрочную аренду на 49 лет.
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Торги состоятся 24 сентября, подать заявку на участие и внести задаток в размере 1,8 миллиона рублей можно до 18 сентября.
Начальный размер годовой арендной платы составляет 1, 8 миллиона рублей. Шаг аукциона установлен в размере 91 тысячи рублей.
Особняк был построен в 1886 году по проекту архитектора В.А. Гамбургиева и позже достроен архитектором А.Э. Эрихсоном до красной линии Гороховского переулка. На момент оценки в 1997 году износ здания составлял 67 процентов.
История вопросаПравительство Москвы предоставляет в аренду объекты культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. Всего договор аренды заключается на 49 лет. Одновременно инвестор подписывает охранные обязательства. В течение 5 лет он должен провести полную реставрацию и ремонт здания.
Оплата аренды в этот период осуществляется по той ставке, которую реально зафиксировали на аукционе ударом молотка. "Льготная" стоимость найма начинает действовать только после проведения реставрации, как это предписано охранными обязательствами.
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