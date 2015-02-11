В центре города установят 50 новых киосков

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В рамках пилотного проекта в центральной части города установят 50 новых киосков, рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам руководителя ведомства, их будут сдавать в аренду на пять лет за 1 миллион рублей. Изготавливаться киоски будут за счет города. Аукционы на право аренды будет проводить департамент по конкурентной политике.

Как рассказал M24.ru председатель комитета по потребительскому рынку московского отделения "Опоры России" Сергей Рак, оценить выгоду от стоимости аренды можно только в зависимости от места расположения киоска и того, что там продается.

"Миллион рублей - это стартовая цена аукциона. А итоговая цена будет зависеть от местоположения, рода деятельности и размера объекта. на прошлых аукционах самая низкая стартовая цена была 10 тысяч рублей для объекта типа "хлеб/молоко", а самая высокая цена достигала 500 тысяч рублей в ЦАО", - рассказал он.

Как будут выглядеть новые киоски

Председатель комитета пояснил, что раньше город сдавал только место, а сам киоск должен был купить и оборудовать за своей счет предприниматель.

"Теперь же ситуация меняется, потому что город разыгрывает не пустое место, а право на аренду. Все зависит от того, какое именно место и какой вид бизнеса. Потому что для киосков с прессой новая цена может оказаться высокой, а для общественного питания - вполне нормальной. Общепит может арендовать и за миллион в год. Поэтому в этой ситуации важна специализация киоска: хлеб, молоко, общепит, мороженное, пресса", - сказал Сергей Рак.

Ранее глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что город заменит все торговые киоски на ларьки нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

Позже стало известно, что мэрия рассматривает возможность приостановить снос киосков. Это решение было принято в рамках разработки проекта антикризисного плана на 2015 год.

По словам Алексея Немерюка, сейчас в столице менее 7 тысяч киосков и сносить их не планируется. В центре киоски, принадлежащие городу, появятся дополнительно к уже имеющимся ларькам.