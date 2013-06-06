"Почту России" обвинили в незаконной сдаче в аренду помещений

Фото: почта-россии.рф

Московские антимонопольщики возбудили дело в отношении "Почты России" за незаконную сдачу в аренду помещений. Предприятие передало коммерческой организации 423 квадратных метра в здании на Бауманской улице. При этом в интернете не было размещено информации о торгах на право аренды помещений.

С заявлением в столичное УФАС обратились граждане и организации. По их мнению, передача помещений в аренду негативно отражается на работе почты - отсутствие нужных площадей не дает организовывать работу сотрудников так, чтобы люди не толпились в очередях. Кроме того, вывески фирм на фасаде здания мешают найти саму почту.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках рассмотрения дела антимонопольная служба установила, что договоры аренды подлежат расторжению, поскольку они были заключены с незаконно. ФГУП "Почта России" было выдано предписание о прекращении нарушения и расторжении договоров.

Напомним, это уже не первое дело в отношение ФГУП. 31 мая стало известно о том, что против "Почты России" возбуждено 13 административных дел за задержку почтовых отправлений. Поводом для возбуждения дел послужил скандал с завалами посылок в столичных аэропортах. Тогда на почтовых пунктах скопилось около 500 тонн посылок из-за рубежа. Кроме того, "Почту России" оштрафовали на 30 тысяч рублей за задержку заказного письма.