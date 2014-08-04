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Культурное наследие

04 августа 2014, 16:45

Фабрику Кожевникова и дом фон Бернеса выставят на аукцион

аренда аукционы торги культурное наследие экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения роуд-шоу

Фото: ru.wikipedia.org

Три объекта культурного наследия будут представлены потенциальным инвесторам на роуд-шоу в павильоне №59 на ВДНХ, сообщила в понедельник пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Презентация состоится 7 августа в 15.00, проведет ее департамент Москвы по конкурентной политике. На торги представлены "Суконная фабрика Кожевникова", расположенная на Сельскохозяйственной улице во втором строении дома №36, городская усадьба начала XIX века, находящаяся в Гороховском переулке в четвертом строении дома №19 и жилой дом Э. А. фон Беренса, который находится в Гусятниковом переулке в первом строении седьмого дома. На роуд-шоу будет представлена полная информация о состоянии зданий и условиям их реализации на аукционе.

Также в рамках мероприятия будут освещены закупки для обеспечения государственных нужд, будет проведена презентация закупки на работы по капитальному ремонту одного из комплексов Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя и Дворца культуры имени И. М. Астахова, который расположен в 149 доме по Люблинской улице.

Аукционы по продаже объектов состоятся 22 августа и 24 сентября 2014 года, в настоящее время идет заявочная кампания.

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