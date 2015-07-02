В июне 74% квартир продали дешевле заявленной стоимости

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В июне 74 процента квартир на рынке вторичного жилья были проданы дешевле заявленной стоимости. Средний процент дисконта по сделкам составил 7,4 процента, сообщает пресс-служба Аналитического центра "Инком-недвижимость". Сговорчивее стали и горожане, сдающие жилье. Половина наймодателей готова принять квартирантов с детьми и животными.

По ожидаемой продавцами цене удалось продать только 13 процентов объектов. "74 процента предложений реализовано с дисконтом – это абсолютный многолетний максимум", – отметили представители центра.

При этом впервые с начала года специалисты отмечают положительную динамику показателей потенциального спроса в сегменте массового жилья. Однако уровень покупательской активности все еще оценивается как неудовлетворительный.

Средняя скидка на квартиры составила 7,4 процента. По словам представителей аналитического центра этот показатель чуть ниже комфортного для покупателей. Дисконт 10–15 процентов от средней рыночной стоимости объекта позволяет реализовать квартиру в течение 1–1,5 месяцев. Средний срок экспозиции сейчас составляет 2,5 месяца.

Объем предложения на вторичном рынке жилья в июне составил 39 190 объектов, сократившись на 8 процентов по сравнению с маем.

Средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья составила 196,3 тысяч рублей за квадратный метр. Распределение средней стоимости жилья по округам выглядит следующим образом:

ЦАО – 388 886 рублей за квадратный метр;

ЗАО – 220 750 рублей за квадратный метр;

СЗАО –194 842 рубля за квадратный метр;

САО – 195 262 рубля за квадратный метр;

СВАО – 185 588 рублей за квадратный метр;

ВАО – 169 243 рубля за квадратный метр;

ЮВАО – 166 736 рублей за квадратный метр;

ЮАО – 174 800 рублей за квадратный метр;

ЮЗАО – 196 933 рубля за квадратный метр;

ЗЕЛАО – 127 407 рублей за квадратный метр.

В настоящее время самой дешевой квартирой на вторичном рынке жилья в пределах МКАД является малогабаритная "однушка" после ремонта. Она располагается на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Авиамоторная. Общая площадь помещения – 20 квадратных метров, жилая – 15 квадратных метров, кухня – 3 квадратных метра. Стоит квартира 3,4 миллиона рублей.





Самая дорогая квартира располагается в Гагаринском переулке, около станции метро "Кропоткинская". В ней семь комнат и два уровня. Помещения продаются без отделки. Общая площадь квартиры – 510 квадратных метров, высота потолков – 3,75 метров. В описании объекта подчеркивается количество окон, их в квартире 30, и все они выходят во внутренний двор и сквер. Стоит такая квартира 493 миллиона рублей.

По данным аналитического центра, более уступчивыми стали не только продавцы, но и те, кто сдает квартиры в аренду. 80 процентов наймодателей ремонтируют мебель и технику, половина согласны принять квартирантов с детьми и животными, почти треть вполовину снижают сумму залога и четверть предоставляют машино-места в паркинге в счет арендной платы.



Коме того, недавно опрос среди горожан, планирующих сдать жилье, провела компания "НДВ-Недвижимость". Как показало исследование, 42 процента собственников готовы уступить в цене. Стоимость квартир эконом-класса сейчас начинается от 20 000 -25 000 рублей в месяц, за 40 000 рублей можно найти жилье класса "комфорт".