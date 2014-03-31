Столичные аптеки оборудуют сейфами для хранения спецпрепаратов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти обяжут аптеки оборудовать сейфовыми комнатами для хранения наркотических препаратов, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

По его словам, на данный момент коммерческие аптеки не обзаводятся специальными комнатами и не продают необходимые онкобольным наркосодержащие препараты из-за сложности из хранения и низкой цены.

"В аптеках купить наркосодержащие медицинские препараты невозможно, они не приносят дохода, стоят очень дешево, но требуют особой ответственности при содержании", - отметил Леонид Печатников.

Ранее в Москве было решено сохранить сеть из 76 государственных аптек, в ассортименте которых должны быть наркотические препараты.

"Я думаю, мы можем прекратить выдавать фармацевтические лицензии тем аптекам, которые не имеют возможности продавать наркотики. Мы должны заставить аптеку иметь сейфовую комнату и продавать наркотические препараты", - подчеркнул заммэра.

По его словам, необходимо либерализовать законодательство в вопросе продажи наркосодержащих веществ онкобольным.

"Снять с врачей презумпцию виновности - у нас каждый врач считается чуть ли не наркобароном или наркодилером, хотя известно, что медицинские наркотики не имеют никакого значения в обороте наркотических препаратов. Самое главное, надо объяснить и обществу и самим врачам, что мы перестали их подозревать их в том, что они наркоторговцы. Нужно дать им свободно вздохнуть", - добавил Леонид Печатников.