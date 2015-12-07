Спецтранспорт в Домодедове оборудуют алкозамками

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Аэропорт Домодедово начал закупать спецтехнику оборудованную алкозамками. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе аэропорта.

Во Внукове сейчас идет проработка вопроса, изучение международной практики и возможных уязвимостей системы. В аэропорту Шереметьево также изучают вопрос оборудования спецтранспорта алкотестерами.

"В Московском аэропорту Домодедово уже действуют стандарты на закупку новой аэродромной техники, предусматривающие наличие алкозамков. Все сотрудники аэропорта, которые осуществляют управление транспортными средствами, проходят в обязательном порядке медицинские осмотры до и после рейса", – пояснили в пресс-службе. После каждого осмотра водителю ставят отметку в путевом листе и допускают к управлению спецтранспортом.

Алкозамок – это вмонтированный в систему зажигания автомобиля тестер на алкоголь. Чтобы завести машину необходимо дунуть в устройство. Если концентрация паров спирта окажется выше нормы двигатель не заведется.



Перроны взлетно-посадочных полос обслуживает снегоуборочная техника, тягачи, машины обрабатывающие перрон реагентами, транспорт покрывающий воздушные суда антиобледенительной жидкостью. Именно на такую технику будут устанавливать алкозамки.

Внуково пока не планирует устанавливать подобные замки на свою спецтехнику, сообщила m24.ru пресс-секретарь аэропорта Елена Крылова.

"Необходимость устанавливать такие замки на ту или иную технику сейчас технически прорабатывается специалистами, также будет изучен и международный опыт. И только после детального исследования будет принято решение – нужны ли аэропорту такие устройства или нет", – подчеркнула она.

Все сотрудники Шереметьево, в том числе и водители спецтехники, в обязательном порядке проходят медосмотр перед началом и окончанием каждой смены, сообщил m24.ru пресс-секретарь аэропорта Роман Генис.

"Выход сотрудников на аэродром в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также при наличии тех или иных заболеваний исключен. Кроме того, в постоянном режиме проводятся проверки на рабочих местах и в подразделениях аэропорта. Но Шереметьево прорабатывает вопрос оборудования спецтранспорта на аэродроме алкотестерами на перспективу", – пояснил он.

Идея установки алкозамков на спецтехнику в аэропортах возникла после столкновения легкомоторного самолета Falcon и снегоуборочной машины на взлетной полосе. Согласно выводам экспертов, водитель снегоуборщика мог быть был пьян. Он потерял ориентацию и случайно преградил путь взлетающему самолету.

Напомним, авария произошла 21 октября 2014 во Внуково. В результате крушения погибли четыре человека – три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Авария произошла в условиях сильного туман.

По версии следствия, причиной крушения авиалайнера стало столкновение самолета со снегоуборочной машиной на взлетной полосе. Владимир Мартыненко, который управлял машиной, заблудился на летном поле аэропорта в условиях тумана. Его взяли под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Руководитель полетов Роман Дунаев и диспетчер-стажер Светлана Кривсун были отправлены под домашний арест. Им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности крупный ущерб и смерть более двух лиц.

В настоящее время все фигуранты дела находятся на свободе под подпиской о невыезде. Следственный комитет продлил срок расследования уголовного дела до декабря этого года.