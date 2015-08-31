В России не будут запрещать импорт виноматериалов

Запрет на импорт виноматериалов вводить не будут – Евгений Громыко

В России не станут вводить прямой запрет на импорт виноматериалов, передает телеканал"Москва 24" со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства Евгения Громыко. Ранее с предложением сократить поставки сырья выступил глава ведомства Александр Ткачев. Такая мера, считают эксперты, приведет к дефициту вина и шампанского и росту цен к новогодним праздникам.

Начнем с того, что почти полностью производятся в России только пиво и водка, поэтому только они не подвержены подорожанию из-за курса доллара и не зависят от импортного сырья. А вот ликеры и коньяк на 20 процентов уже состоят из импортной продукции, и существенная доля их производится из заграничного сырья.

Только 22 процента вина на рынке отечественное, включая крымское. Хуже всего в России с шампанским. Отечественное производство покрывает лишь 10 процентов ассортимента.

Даже без эмбарго, в ближайшее время цены на алкоголь могут вырасти процентов на 15–20 процентов. К такому повышению, по мнению игроков рынка, потребитель морально уже готов.

"Концепция всех импортеров такая: мы повышаем цены медленнее, чем растет курс, и точно также медленнее их снижаем, когда курс падает, таким образом мы как бы теряем на повышении, потом немножко компенсируем на падении", – рассказал президент компании-импортера алкогольной продукции Максим Каширин.

Алкоголь начнут продавать через интернет

А вот торговые сети в кризис могли бы вести себя скромнее. Наценка на алкоголь в магазинах сейчас составляет примерно 30 процентов.

В результате, уже сейчас многие потребители начали экономить на спиртном. "Если раньше кто-то себе позволял может раз или два в месяц бутылку дорогого виски купить, теперь он этого не делает. Либо покупает более дешевую продукцию, тот же виски, но классом ниже", – пояснил директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

На винном рынке положение еще сложнее, массовый потребитель, который изредка позволяет себе алкоголь, в тяжелые финансовые времена предпочитает покупать крепкие напитки.

Россия входит в четверку стран, наиболее интересных для виноделов. Остальные три государства – Белоруссия, Казахстан, Украина. Потребление вина на постсоветском пространстве пока не в моде, и есть идея поддержать бизнес на государственном уровне, повысив пошлины на импортные виноматериалы. Можно было бы сделать это прямо сейчас, но тогда эффект будет обратный.

"Удар будет нанесен по массовому потребительскому сегменту. И если население прекратит пить вино сейчас, то оно не приучится его пить никогда. А именно массовый сегмент потребления вина нам наиболее интересен", – заявил Вадим Дробиз.

Если пошлины повышать постепенно, при этом поддерживая российских виноделов – польза будет. Такая программа на государственном уровне уже есть, и пока, несмотря на кризис, ее никто не отменял. В следующем году на поддержку отечественных производителей выделят 2,4 миллиарда рублей, только из федерального бюджета, для сравнения в этом году у они получили чуть больше миллиарда, а в прошлом году было 400 миллионов.

Согласно опросу телеканала, сами москвичи за то, чтобы на винных полках был выбор, и российского в этом выборе было больше. Полностью переходить на отечественное вино жители столицы не готовы, но с его ассортиментом знакомы и качеством, как правило, довольны.