Импортеры алкоголя поднимут цены на четверть

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Часть импортеров алкоголя собирается поднять цены на 25 процентов. Столичные покупатели заметят этим изменения в конце сентября, сообщает телеканал "Москва 24". По мнению экономистов, на изменение цен повлияло заявление о возможном запрете на импорт виноматериалов.

"Если верить представителям отрасли, с понедельника, цены на вино будут повышены в промежутке от 20-25%. Делается это в качестве ответной реакции на заявление о возможном запрете на поставку иностранного виноматериала на территорию РФ.

Любой запрет на поставку виноматериала является мягко говоря странный, потому что производство вина на территории РФ развито слабо. Есть несколько концернов, которые благополучно занимаются данным видом производства и делают это только благодаря импортной - французской и итальянской - технологии. Касается это и самого винограда, и способов переработки", - отметил экономический обозреватель Константин Цыганков.

За увеличение пошлин на ввоз сырья для производства вина высказался министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он также не исключает полного запрета на такой импорт. По мнению Ткачева, эти меры помогут поддержать отечественного производителя.

В Союзе виноделов России выступают за более плавный переход.

"Запрет на ввоз - эта крайняя мера. Сейчас она совсем неактуальна. Я поддерживаю первое заявление министра о том, что необходимо увеличивать пошлину, чтобы поддержать наших производителей. Если это не поможет - тогда уже можно обсуждать второе", - заявил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

По данным экспертов, большинство российских заводов фактически занимаются розливом зарубежных вин под местными брендами. Это выгоднее, чем изготавливать алкоголь.