Потребление алкоголя среди россиян снизилось

Федеральная антимонопольная служба предложила заморозить акцизы на всю алкогольную продукцию до 2018 года, чтобы увеличить продажи легального спиртного.

Директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в последние годы потребление алкоголя среди россиян заметно снизилось, поэтому это правильная мера.

"По уровню потребления в 2014 году Россия, по данным Росстата, вышла на 7,6 литра спирта на душу населения. Это даже меньше нормального уровня Всемирной организации здравоохранения – 8 литров. По официальному потреблению в легальной рознице это настоящая сенсация.

К 2014 году мы по уровню ставки оказались в 2020 году, то есть мы на шесть лет опередили время. По большому счету, заморозить ставку акцизов целесообразно не до 2018, а даже до 2020 года. Надо соотносить эти вещи с уровнем доходов населения. Для немца, француза, итальянца, болгарина и американца алкоголь примерно в 7–8 раз дешевле относительно зарплаты, чем для россиян, поэтому там никто не пьет настойки боярышника", – пояснил он.

Эксперт добавил, что сегодня минимальная цена официальной бутылки водки составляет 185 рублей, из которых 125 рублей приходится на государственные налоги: акцизы и НДС.

Как пишут "Известия", предложение ФАС содержится в проекте доклада службы, который будет направлен в правительство в ближайшее время.

Недавно в Госдуму внесли законопроект о запрете скидок на алкоголь, продажу его по купонам и спонсорство алкогольной продукции. Законопроектом предлагается установить запрет на распространение алкоголя среди населения бесплатно. Исключение составит только дегустация спиртного на выставках. Как отмечают разработчики поправок, основная цель закона – снизить уровень потребления алкогольной продукции.

Ранее m24.ru сообщало, что с нового года в России могут возникнуть перебои с алкоголем из-за того, что оптовики не спешат подключаться к ЕГАИС (системе учета оборота алкоголя). Тот, кто не успеет это сделать, не сможет перевозить, хранить и продавать спиртное. По данным "Опоры России", пока к системе подключились менее 5 процентов крупных продавцов.