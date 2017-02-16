Лицензию на розничную продажу алкоголя теперь можно получить на портале мэра и правительства столицы, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.
16 февраля 2017, 16:45Общество
Лицензия для торговли алкоголем теперь доступна онлайн
