Город онлайн: Алексей Немерюк расскажет о торговле алкоголем в ресторанах

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

14 июля в департаменте торговли и услуг Алексей Немерюк проведет брифинг на тему: "Декларирование розничного алкоголя".

На брифинге речь пойдет об особенностях декларационной кампании за II квартал 2015 года, штрафах и последствиях нарушений. Также слушатели узнают, какие столичные рестораны и магазины не смогут торговать спиртными напитками.

Столичные магазины и рестораны должны отчитываться о продажах алкоголя в каждом квартале. Если компании делают это несвоевременно, то им грозит штраф. При повторных нарушениях организацию могут лишить лицензии на продожу спиртного.

За несвоевременную подачу декларации или искажение информации предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, лицензия на розничную продажу алкогольной продукции аннулируется решением суда в случае повторного в течение одного года несвоевременного представления декларации.

