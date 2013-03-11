Инспекторы ГИБДД организуют "сплошные" проверки водителей на трезвость

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Водителей теперь будут проверять на трезвость чаще – ГИБДД организует "сплошные" проверки автомобилей, при которых в определенном месте останавливаются все автомобили.

Как сообщает пресс-служба ведомства, совместные экипажи полицейских, медиков и других служб будут оценивать водителя по внешним признакам – запаху алкоголя и поведению. Если при таком осмотре ничего не будет выявлено, то автомобилисту разрешат продолжить движение.

При явных признаках алкогольного опьянения водитель отстраняется от управления машиной, сотрудники ГАИ проводят освидетельствование с помощью алкотестера и, в зависимости от ситуации, направляют к врачу-наркологу.

Освещать такие мероприятия будут представители СМИ и активисты правозащитных объединений.