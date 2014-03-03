Смертность от алкоголя в Москве упала за 2013 год на четверть

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество смертей от алкоголя в Москве снизилось почти на четверть за 2013 год, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, в 2012 году от отравления алкоголем скончались 3233 человека, а в 2013 – 2509. При этом количество снизилось по всем показателям, кроме трех – из-за пагубного употребления, алкогольного гастрита и неуточненных расстройств, вызванных употреблением спиртного.

Среди "лидеров" в списке причин - алкогольная кардиомиопатия (643 случая) и болезнь печени (1057 случаев).

В связи с этим Роспотребнадзор советует не употреблять алкоголь без акцизных марок, купленный с рук и при сомнении в его качестве (плохая упаковка, подозрительный запах, осадок, примеси).

"Употребление разбавленного спирта и технических жидкостей, используемых для дезинфекции, мытья окон, стеклоомывающих жидкостей также может послужить причиной отравления алкоголем, в том числе со смертельным исходом", - напоминает ведомство.