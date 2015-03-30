"Дикая Мята-2015" привезет "Аквариум" и не поскупится на сюрпризы

Борис Гребенщиков. Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

Восьмой фестиваль world music "Дикая Мята", который пройдет с 26 по 28 июня в Тульской области, сообщает о новых сюрпризах в своем сет-листе. Визит "Аквариума", большого любителя поиграть на летних опен-эйрах, для "мяты" уже событие привычное. Команда Бориса Гребенщикова на подобных мероприятиях в выборе репертуара абсолютно непредсказуема (благо репертуар, создаваемый десятилетиями, позволяет). Часто "Аквариум" расписывает свой сет-лист за час до концерта.



"Дикая мята" в этом году, похоже, действительно решила четко подтвердить свой статус одного из самых значительных и интересных музыкальных фестивалей, предоставляющих свои сцены для артистов, работающих в самом широком стилевом диапазоне. Невзирая на не самые благоприятные для концертных устроителей времена, организаторы "мяты" не сбавляют оборотов для того, чтобы в очередной раз провести фестиваль европейского уровня, но не забывая про российские реалии. Так в этом году "Дикая Мята" разместится в местах, где проходили съемки культового фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

Еще ни один фестиваль "Дикая мята" не обходился без мастер-классов, тренингов, показов фильмов и спектаклей, предлагая любителям опен-эйров не только насыщенную музыкальную программу, но и некий культурный пласт, который вряд ли можно найти на мероприятиях подобного рода. Пока список артистов продолжает пополняться новыми именами, музыкальная часть держится в секрете, но те, кто пробует "мяту" не в первый раз, знают точно – скучно не будет!