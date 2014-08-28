В Москве стартовала акция "Семья помогает семье"

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В Москве началась благотворительная акция "Семья помогает семье", сообщает пресс-служба префектуры Центрального округа.

В рамках акции все желающие могут принести в пункты сбора помощи одежду, канцелярские товары и другие учебные принадлежности, чтобы помощь собрать в школу детей из малоимущих семей. Помимо этого, будущие первоклассники из этих семей получат рюкзаки с канцелярскими принадлежностями от управ районов.

Вещи будут принимать с 10.00 до 18.00 по адресам:.

• На улице Арбат в районе 26 дома • У входа в торговый центр "Атриум" (Земляной вал, 33) • В Большом Овчинниковском переулке, 16, около магазина "Аркадий" • На территории Михайловского парка - ул.Бахрушина, 17 • В торговых центрах "Тройка" (Верхняя Красносельская, 3а) и "Олимпик Плаза" (Проспект Мира, 33) • На площади у станции метро "Улица 1905 года" • В парке культуры и отдыха "Таганский" (Таганская, 15а) • Около торгового дома "Дружба" (ул.Новослободская, 4) • У книжного магазина "Молодая гвардия" (Большая Полянка, 28) • Ооколо Усачевского рынка в Хамовниках. • Помощь также принимается в центрах соцобеспечения всех районов ЦАО.





В акции принимают участие более тридцати компаний, предприятий и организаций, в том числе крупные торговые сети и гипермаркеты: "Детский мир", "Виктория", "Седьмой континент", "Новый книжный" и "Золотой Вавилон".

Также 28 и 29 августа в трех точках города проводятся концертно-развлекательные мероприятия для всей семьи, викторины, мастер-классы и конкурсы с множеством призов и сюрпризов. 28 августа праздник проходит на Арбате. 29 августа он состоится в 12.00 - на территории Михайловского парка, а в 14.00 - в "Таганском" парке.

В мероприятиях принимают участие российские актеры театра и кино Наталья Варлей, Ольга Спиркина, Александр Цуркан и художник – мультипликатор Елена Караваева.

Акция "Семья помогает семье" проходит в столице регулярно. В прошлом году в аналогичной акции участвовали 15 тысяч москвичей и более 900 организаций. В результате было собрано более 10 тысяч книг, свыше 600 тысяч канцтоваров, 5 тысяч пар детской обуви, около 4 тысяч ранцев. Помощь распределили между учениками из 10 тысяч малоимущих семей столицы.