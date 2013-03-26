Сообщение об аресте Романа Абрамовича потянуло на 132 млн долларов

Фото: ИТАР-ТАСС

Информация о задержании в Америке бизнесмена Романа Абрамовича хотя и была опровергнута, однако акции компаний, в капитале которых у Абрамовича есть доля, успели упасть в цене на 3% – 6%.

Сообщение о возможном задержании бизнесмена агентами ФБР появилось в выпуске новостей телеканала "РБК-ТВ". Позже канал со ссылкой на свои источники объявил о том, что Абрамовича отпустили.

Официальный представитель бизнесмена Джон Манн примерно через час после инцидента подтвердил, что олигарх находится на территории США, однако опроверг его задержание. Не подтвердили эти данные и в нью-йоркском управлении ФБР.

Сообщение прошло в эфире и по лентам новостей в условиях падающего рынка. Почти сразу же после появления информации об аресте компании, в которых у Абрамовича есть доля, совокупно теряли 132 миллиона долларов рыночной капитализации.

Однако, пишет "Коммерсантъ", несмотря на то что связь между вчерашним появлением информации о якобы имевшем место аресте Абрамовича и снижением котировок компаний, акционером которых он является, очевидна, доказать факт манипулирования рынком будет сложно.

Дело в том, что новость совпала с сообщениями из Евросоюза, где было предложено распространить план помощи Кипра на другие страны. В данной ситуации есть возможность представить ситуацию так, будто инвесторы продавали акции только из-за опасений за стабильность еврозоны.